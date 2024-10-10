Ratan Tata devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

Hindistan'ın en büyük holdinglerinden Tata Group’un eski başkanı Ratan Tata, Çarşamba günü 86 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Mumbai’de düzenlenen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Tata’nın ölümü, Hindistan iş dünyasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Mumbai’deki Ulusal Sahne Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen cenaze törenine iş dünyasının önde gelen isimleri, siyasetçiler ve ünlüler katıldı. Cenaze, halkın ziyaretine açıldıktan sonra askeri bir törenle uğurlandı. Maharashtra eyaleti, Tata’nın vefatı nedeniyle bir günlük yas ilan etti ve cenazesi, askeri bir selamla son törenin yapılacağı yere götürüldü.

1991 yılında Tata Group’un başkanlığını devralan Ratan Tata, holdingi küresel bir güç haline getirmesiyle tanınıyor. Tata, uluslararası iş dünyasında Hindistan’ı temsil eden en önemli iş insanlarından biriydi. Mumbai’deki cenaze törenine binlerce kişi katılarak son görevlerini yerine getirdi.

Cenaze töreninde Ratan Tata’nın naaşı Hindistan bayrağına sarıldı ve beyaz çiçeklerden oluşan çelenklerle süslendi. İş dünyasının bir başka önemli ismi Mukesh Ambani, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah ve Bollywood yıldızı Aamir Khan gibi tanınmış isimler de oradaydı. Ayrıca, Ratan Tata'nın sokaktan kurtarıp sahiplendiği köpeği Goa da, Tata çalışanları eşliğinde cenazeye katıldı.

Mütevazı ve çekingen kişiliğiyle bilinen Ratan Tata, aynı zamanda hayırsever çalışmalarıyla da tanınıyordu. Hayvan hakları, sağlık ve eğitim alanlarında önemli katkılarda bulunmuştu. Ratan Tata’nın ölümü Çarşamba gecesi duyuruldu. Kendisi hafta başında hastaneye kaldırılmıştı. Tata Group’tan yapılan açıklamada, "Onun mirası, savunduğu ilkeleri yaşatmaya çalışırken bizlere ilham vermeye devam edecek" denildi.

Tata Group, yıllık 100 milyar doların üzerinde gelire sahip ve Hindistan’ın en büyük şirketlerinden biri. Ratan Tata, iş dünyasında uluslararası alanda en tanınan Hindistanlı liderler arasında yer alıyordu. 155 yıl önce kurulan bu dev holding, Jaguar Land Rover, Tata Steel, havacılık ve tuz üretimi gibi birçok sektörde faaliyet gösteriyor.

Ratan Tata’nın liderliği sırasında holding, Anglo-Hollanda çelik üreticisi Corus, İngiltere merkezli otomobil markaları Jaguar ve Land Rover ve dünyanın en büyük ikinci çay firması Tetley gibi birçok büyük şirketi bünyesine kattı. Bazı yatırımları büyük başarı elde ederken, özellikle telekomünikasyon alanındaki başarısız girişimleri ve dünyanın en ucuz arabası olarak lanse edilen ancak bekleneni veremeyen Nano gibi projeleri, finansal kayıplar yaşattı.

Ratan Tata, 1937 yılında geleneksel bir Parsi ailesinde doğdu. ABD’deki Cornell Üniversitesi’nde mimarlık ve yapı mühendisliği eğitimi aldı. 1962 yılında Tata Industries bünyesinde asistan olarak çalışmaya başladı ve Jamshedpur’da bir fabrikada altı aylık bir eğitim gördü. Daha sonra Tata Iron and Steel Company (şimdiki adıyla Tata Steel), Tata Consultancy Services (TCS) ve National Radio and Electronics (Nelco) gibi holdingin çeşitli birimlerinde görev aldı.

1991 yılında Tata Group’un uzun yıllar başkanlığını yapan JRD Tata, yerini Ratan Tata’ya bıraktı. Ratan Tata, JRD Tata için "O, benim en büyük akıl hocamdı... hem bir baba hem de bir kardeş gibiydi. Bu konuda yeterince şey söylenmedi" ifadelerini kullanmıştı.

2008 yılında Hindistan hükümeti, Ratan Tata’ya ülkenin en yüksek ikinci sivil onuru olan Padma Vibhushan ödülünü verdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ratan Tata’yı "vizyon sahibi bir iş lideri, merhametli bir ruh ve olağanüstü bir insan" olarak nitelendirdi.