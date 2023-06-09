Ratanya bitkisi aşırı regl kanamasına iyi geliyor

Kadınların korkulu rüyası olan aşırı regl kanamalarına iyi gelen ratanya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ratanya bitkisi aşırı regl kanamasına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ratanya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ratanya bitkisi aşırı adet kanaması da dâhil olmak üzere kanamaları durdurur.

AŞIRI REGL KANAMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Bir yumurtalığınız o ay ya da daha uzun süre boyunca yumurta üretmemiş olabilir.

Fibroid denilen benign tümörler (miyomlar)

Kanın normal şekilde pıhtılaşmasını engelleyen bir kanama bozukluğu varlığı

Bazı doğum kontrol ilaçları ve kan sulandırıcı ilaçların yan etkisi olarak

Tiroid bozuklukları

Uterus kanseri

RATANYA NASIL KULLANILIR?

Ratanya kökü Çay, Tentür ve Natürel ilaç yapımında kullanılır. Ratanya Kökü kurutulup toz haline getirildikten sonra suda kaynatılarak kullanılır.

Çay ya da şurup şeklinde kullanılabileceği gibi ağız ve boğaz iltihaplarına karşı ve diş etlerini kuvvetlendirmek için gargara olarak da kullanılabilir. Basura karşı pansuman yapılırsa faydası görülür.

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