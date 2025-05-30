Raylı sistemde kritik adım!

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile birlikte Adapazarı-Serdivan Raylı Sistem Hattı güzergahında incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar, proje güzergahının kesinleştiğini ve zemin etüt çalışmalarının Kurban Bayramı sonrası başlayacağını duyurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, raylı sistem projesinin ilk etabı olan Adapazarı-Serdivan Hattı'nın güzergah ve uygulama projeleri kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ü ağırladı. Başkan Alemdar ve Genel Müdür Dr. Yalçın Eyigün, Sakarya ulaşımı için milat sayılacak Raylı Sistem Projesi'nin ilk etabı olan Adapazarı-Serdivan Hattı'nın güzergahı sahasında incelemelerde bulundu. İncelemeye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, Genel Sekreter Yardımcıları İlhan Yılmaz ve Aslan Yılmaz, Ulaşım Dairesi Başkanı Burak Karslı ve büyükşehir bürokratları, AYGM Kent İçi Raylı Sistemler Proje Daire Başkanı Ahmet Tunçsoy, yüklenici firma Tekfen Mühendislik Genel Müdürü Metin Zağyapan ve Ulaşım Altyapı Raylı Sistem Koordinatörü Hüseyin Aytuğ eşlik etti.

Türkiye'de en uygun ulaşım hizmeti sunan, kendi öz kaynaklarıyla metrobüs hattı inşa eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin merakla beklenen Raylı Sistem Projesinde, bu ziyaretle birlikte önemli bir gelişme yaşandı. Adapazarı-Serdivan arasında daha önce 12 kilometre olarak planlanan proje uzunluğu ilave güzergahların eklenmesiyle 17 kilometreye çıktı ve güzergahlar netleşti. Bu arada, incelemelerde bir süredir konuşulan Tunatan Kavşağı da bu projeyle birlikte alınarak gündeme girdi. Başkan Alemdar, ziyareti değerlendirdiği açıklamasında raylı sistem ile birlikte Tunatan Kavşağı'nın da bölgeye uzun süre hizmet edecek şekilde bütünsel olarak ele alınacağını söyledi.

"TRAMVAY PROJESİ'NDE SÜRECİ HIZLANDIRIYORUZ"

Alemdar, "Tramvay projesinde süreci hızlandırıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Dr. Yalçın Eyigün ile Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı projesinin güzergahında incelemeler gerçekleştirdik. Genel Müdürümüzle birlikte Sakarya Atatürk Stadyumu'ndan başlayarak Sakarya Üniversitesi'ne kadar hizmet verecek tramvay hattımızın, güzergâh projesini değerlendirip, sahada incelemelerde bulunduk" dedi.

"ADAPAZARI-SERDİVAN TRAMVAY HATTININ GÜZERGAHINI NETLEŞTİRMİŞ OLDUK"

Başkan Alemdar, Tunatan Kavşağı ile ilgili çalışmadan da bahsederek, "Bu çalışma ile Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattının güzergahını netleştirmiş olduk. Sondaj çalışmaları hızla başlayacak. Netleşen güzergahla birlikte Tunatan Kavşağı da uzun yıllar hizmet verecek şekilde yeniden tasarlanacak. Projedeki çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması, en yakın sürede yapım sürecinin başlaması için elimizden gelen ne varsa ortaya koyuyoruz. Sakarya'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

"ENTEGRE BİR ULAŞIM SİSTEMİ"

Alemdar, Metrobüs, ADARAY, yeni otobüsler ve Tramvay hattıyla Sakaryalılara daha modern, hızlı ve entegre bir ulaşım sistemini kurduklarını ifade ederek, "Şehrimizin her zaman yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ulaşım projelerimize destekler sunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, milletvekillerimize, il başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Durmak yok, hep birlikte şehrimiz için üretmeye devam" şeklinde konuştu.

ZEMİN ETÜTLERİ BAYRAMDAN SONRA

Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ise, projenin en hızlı şekilde tamamlamasını hedeflediklerini belirtirken, güzergah üzerinde zemin etütlerinin bayramdan sonra başlaması bekleniyor. Yeni güzergah şu şekilde olacak: "Yeni Sakaryaspor Atatürk Stadyumu-15 Temmuz Bulvarı-Yeni Cami - Atatürk Bulvarı - Demokrasi Meydanı- Kudüs Caddesi - Orta Garaj-Çark Caddesi - Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı - Tunatan Kavsağı. Hat Tunatan Kavşağı'ndan iki kola ayrılacak. Birinci kol Medeniyet Bulvarı - Üniversite Yerleşkesine ulaşacak. İkinci kol ise Tunatan Kavşağı - 2. Cadde - Sapak Camii - Mehmet Akif Ersoy Caddesi - Serdivan Spor Salonu - Yazlık Kavşağı'nda son bulacak.