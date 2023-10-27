Raylı sistemli diye satılan bina depremde hasar görünce patlayıcı ile yıkıldı

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremler öncesi raylı sistem özelliği bulunduğu belirtilerek satışa sunulan ağır hasarlı bina, patlayıcı ile saniyeler içerisinde yıkıldı.

KAYNAK: İHA
Raylı sistemli diye satılan bina depremde hasar görünce patlayıcı ile yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yüksek katlı binaların patlayıcı madde kullanarak yıkımları sürüyor. Bostanbaşı Mahallesi Alper Tunga Bulvarı üzerinde 12 katlı binanın yıkımı 150 kilogram patlayıcı ile kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Yıkım öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemler sonrası geri sayımla birlikte bina saniyeler içerisinde büyük bir gürültü ile yıkıldı.

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“BİNAYI BİZE DEPREME DAYANAKLI, RAYLI SİSTEM MEVCUT DİYE SATTILAR”

Yıkım işlemlerini gözyaşları ile takip eden Nail ve Nuran Balkış çifti, Elazığ Sivrice depremi sonrasında çocuklarına ev alma arayışı ile bir daire aldıklarını ve dairenin kendilerine depreme dayanıklı, raylı sistem özelliğine sahip olduğu belirtilerek satıldığını söyledi. Kandırıldıklarını belirten çift, tek tesellilerinin ise can kayıplarının olmaması olduğunu dile getirdi.

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