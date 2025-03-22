Rayyan Baniya ikinci defa A Milli Takım kadrosunda

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rayyan Baniya ikinci defa A Milli Takım kadrosunda

A Milli Takım, deplasmanda oynayacağı Macaristan maçını bekliyor. Kadroya sakat oyuncuların yerine dahil olan Rayyan Baniya, ikinci defa milli takım kadrosundaki yerini aldı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Macaristan'la karşılaşacak olan, kadroda cezalı ve sakat oyuncuları bulunan A Milli Takım, İtalya'da Palermo forması giyen Rayyan Baniya’yı kadrosuna dahil edildi.

Beninli bir baba ile Türk bir annenin çocuğu olarak 1999’da İtalya’nın Bologna şehrinde doğan ve yine 2018 yılında İtalya'da Hellas Verona takımında profesyonel kariyerine başlayarak Mantova, Renate, Mantova takımlarında oynayan Rayyan Baniya 2021 yılında Fatih Karagümrük’e transfer olarak Türkiye Süper Ligi’ne adım atmıştı.

Stoper mevkinde dikkat çeken Baniya 2023 yılında Trabzonspor’a transfer olarak 25 maçta forma giydi. 1,94 boyundaki futbolcu geçen sene Trabzonspor'dan kiralık olarak, Serie B ekiplerinden Palermo'ya transfer oldu. Genç stoper Palermo formasıyla 24 maça çıkarak 2 de gol kaydetti.

Başarılı stoper gerek Türkiye’de gerekse İtalya’da gösterdiği performansla teknik direktör Vincenzo Montella tarafından UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya maçları kadrosuna davet edilmişti.

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