Razi'nin satışında pis kokular geliyor... Bakanlık peşkeş iddialarına suskundu

Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Gübretaş’ın İran'da yüzde 48,8 ortağı olduğu Razi Petrokimya satılarak, çiftçiye büyük bir darbe daha vurulacağı belirtiliyor. Gübretaş’ın İran’daki Razi Petrokimya’nın satışı ile ilgili alınan yönetim kurulu kararı KAP’a bildirilmişti. Çiftçinin umudu olarak görülen Razi’deki firmanın satılması kararına ilişkin yeni bir iddia daha gösterildi. Tarımdan Haber yazarı Sadettin İnan, 2008 yılında, Gübretaş’ın konsorsiyumuyla 680 milyon dolara aldığı Razi’nin 400 milyon dolara satış pazarlığı yapıldığı iddiaları Ankara kulislerine konuşulduğunu aktardı.

SATIŞ İÇİN KONGRE KARARI ALINDI

Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Gübretaş’ın İran’daki Razi Petrokimya’nın satışı ile ilgili alınan yönetim kurulu kararı KAP’ta açıklanmıştı. Satışla ilgili yönetim kurulundan alınan yetki, şirketin 25 Kasım’da yapılacak Olağanüstü genel kurulun onayına sunulacak.

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Çiftçinin gübre üretimi için büyük bir kaynak olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Gübretaş, Razi Petrokimya’yı 2008 yılında satın almıştı. Razi’in satış kararı ise çiftçiyi derinden etkileyeceği de söyleniyor. Razi Petrokimya için kongre kararı alınmasının nedeni olarak, ekonomik sorunlar öne sürülürken, liyakatsız üst düzey yöneticiler atanması ve 2023 yılına kadar zarar etmeyen fabrikanın 2023 yılında yaptığı zararı, satışa gerekçe gösterilmesi, olduğu da iddia edildi.

400 MİLYON DOLARA PAZARLIK YAPILDI İDDİASI

Tarımdan Haber yazarı Sadettin İnan, flaş iddialarda bulundu. İnan, 2023 yılına kadar yıllık 200-250 milyon dolar kar eden Razi Petrokimyanın 2023 yılında 5 milyon dolar zarar etmesi göze çarpan önemli noktalardan biri olduğunu söyledi. Ankara kulislerinden aldığı bilgiyi de aktaran İnan, satışla ilgili yetkinin olağanüstü genel kurulun onayına sunulmadan Razi Petrokimyanın satış sürecinin tamamlandığı ve alıcı firma ile 400 milyon dolara pazarlık yapıldığı iddialarını açıkladı.

KİMLERE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ?

En dikkat çeken tarafı ise 2008 yılında, 680 milyon dolara satın alınan Razi’nin yaklaşık 320 milyon dolar yatırım yapılıp, 16 yıl sonra 400 milyon dolara satılması iddiası gündeme bomba gibi düştü. İnan, Çiftçi ortakların en stratejik yatırımın Hüseyin Aydın tarafından birilerine nasıl peşkeş çekildiği gözler önüne serileceğini öne sürdü.

Konuya ilişkin ne Tarım Kredi Kooperatifleri ne de Tarım Bakanlığı’ndan açıklama yapılmadı.

GÜBRETAŞ TARİHÇESİ

6 Kasım 1952 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Türk çiftçisinin ilk kimyevi gübrelerden yararlanarak yüksek verimli ve kaliteli ürünler elde etmesi hedefiyle yola çıkan, Ziraat Bankası öncülüğünde Zirai Donatım Kurumu, Şeker Fabrikaları, Sümerbank, Etibank, Makine Kimya Endüstrisi ve Fertilizer Corporation of America A.G. şirketinin ortaklığıyla Gübretaş, kurulmuştu. Ocak 1986’da Borsa’da halka arz edilen ilk şirketler arasında da yer almıştı.