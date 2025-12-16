Gerçekleştirilen ziyarette, yükseköğretim alanında yürütülen mevcut çalışmalar ele alınırken; Rauf Denktaş Üniversitesi’nin akademik yapılanması, eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel üretim kapasitesi ve kurumsal vizyonu kapsamlı şekilde değerlendirildi. Görüşmede ayrıca üniversitenin mevcut durumu ile orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerine ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantıda; yükseköğretimde kalite güvencesinin güçlendirilmesi, akademik standartların yükseltilmesi, uluslararasılaşma hedefleri ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalar başta olmak üzere birçok başlık ele alındı. Rauf Denktaş Üniversitesi’nin, ulusal yükseköğretim politikalarıyla uyumlu olarak yürüttüğü faaliyetler ve planlanan projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında, üniversitenin gelişimine katkı sağlayabilecek olası iş birliği alanları, akademik ve idari süreçlerde kaliteyi artırmaya yönelik adımlar ile yükseköğretimde sürdürülebilir başarıyı hedefleyen ortak çalışmalar da gündeme geldi. Taraflar, yükseköğretim sisteminin güçlendirilmesine yönelik iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Rauf Denktaş Üniversitesi, bilimsel üretimi teşvik eden, öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimseyen ve yükseköğretimde kaliteyi sürekli artırmayı hedefleyen yaklaşımıyla, ülkemizin eğitim vizyonuna katkı sunacak çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.