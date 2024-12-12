Real Betis zor da olsa kazanmayı bildi

Moldova'nın başkenti Kişinev'de, 12 Aralık 2024 tarihinde oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında Real Betis, Petrocub'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü, ikinci yarının başlarında Bakambu kaydetti. Bu galibiyet, Betis için önemli bir moral kaynağı olsa da, sahadaki performansları oldukça endişe vericiydi.

İlk yarıda, Betis çoğunlukla topa sahip olmasına rağmen, etkili bir oyun sergileyemedi. Rakip Petrocub, zaman zaman tehlike oluşturduysa da, son vuruşlarda başarılı olamayarak gol bulamadı. Betis, defansif hatalar yaparak rakibine kolay fırsatlar sundu ancak bu pozisyonları değerlendiremediler.

İkinci yarıda, Betis daha atak bir oyun sergilemeye başladı ve kısa süre içinde öne geçti. Bakambu, rakip defansın hatasından yararlanarak topu ağlarla buluşturdu. Ancak, golün ardından Betis'in oyununda bir rahatlama gözlense de, takımın atakları yetersiz kaldı. Bakambu, attığı golle takımını öne taşısa da, sahada birçok pozisyonda verimsizdi. Abde'nin penaltı şansı, VAR tarafından simülasyon nedeniyle iptal edildi.

Son anlarda, Petrocub’un golü, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı ve Betis, zor da olsa 3 puanı hanesine yazdırdı. Petrocub, ligin en güçlü takımlarından biri olmasa da, sahada gösterdiği dirençle Betis'i zor durumda bıraktı.