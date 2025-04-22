Real dolara meydan okuyor

Brezilya para birimi real, Nisan ortasında dolar karşısında 5.75 seviyesini aşarak son üç haftanın en yüksek değerine ulaştı. Bu yükselişin arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik yeniden artan eleştirileri ve piyasadaki faiz indirimi beklentileri nedeniyle doların zayıflaması yer alıyor.

Yatırımcılar, daha yüksek getirili varlıklara yönelirken, Brezilya’nın dış ticaret dengesini güçlendiren emtia ihracatı da reali destekledi. Çin’in ABD ham petrol ithalatını yüzde 90 oranında azaltması, Brezilyalı üreticilere yönelen petrol ve soya taleplerini artırdı. Aynı zamanda, Hindistan’ın çelik vergilerine rağmen Çin demir cevheri vadeli işlemlerindeki toparlanma da Brezilya’nın ihracat hacmini destekledi.

Ek olarak, uzun süredir bekleyen Mercosur-AB ticaret anlaşmasının yeniden ivme kazanması ve Merkez Bankası Başkanı Gabriel Galípolo’nun enflasyonla mücadelede veri odaklı yaklaşımı da Brezilya'nın ekonomik yapısına olan güveni artırdı.

Bu gelişmeler, ülke para biriminin istikrarlı yükselişini pekiştirirken, küresel yatırımcılar için Brezilya’yı cazip hale getirdi.