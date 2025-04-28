Real Madird Ancelotti sonrasını planlıyor: İşte Arda Güler’in yeni hocası

Kaynak: Haber Merkezi
Real Madird Ancelotti sonrasını planlıyor: İşte Arda Güler’in yeni hocası

Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’de Ancelotti döneminin sezon sonunda bitmesi bekleniyor. İspanyol basınına yansıyan haberlerde Ancelotti sonrası Real Madrid’in planı yer aldı.

La Lig’da Barcelona’nın gerisinde kalan Real Madird, Kral Kupası’nda da ezeli rakibine mağlup olarak büyük bir yıkım yaşadı. Bu sezon Barcelona’ya karşı hiçbir maçı kazanamayan Real Madrid Şampiyonlar Ligi’nde de çeyrek finalde Arsenal’e elendi.

İspanyol devinde sezon başından alınan başarısız sonuçlar sonrası fatura Teknik Direktör Ancelotti’ye kesildi. İtalyan teknik adam özellikle Arda ve Endrick gibi genç yeteneklere fazla süre vermemesi nedeniyle tepkilerin odağına yerleşti.

Tecrübeli teknik adamın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken ortaya çıkan haberler Real Madrid’in Ancelotti sonrası planını gözler önüne serdi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ancelotti’nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yeni hoca ile sözleşme imzalanana kadar takımın başında geçici olarak Santiago Solari’nin yer alacağı belirtiliyor. Real Madrid’de yeni teknik direktör için listenin üst sıralarında Xabi Alonso ve Jurgen Klopp bulunuyor. İki teknik adamın da Real Madrid’in başına geçmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Son Haberler
Trafik kazası sonrasında yapılan yanlış egzersizlerle ilgili uyarılar
Trafik kazası sonrasında yapılan yanlış egzersizlerle ilgili uyarılar
Kütahya'da deprem (28 Nisan 2025)
Kütahya'da deprem!
İstanbul'da korkutan sallantı! Bir deprem daha oldu
İstanbul'da korkutan sallantı! Bir deprem daha oldu
Trabzonspor bu sezon ilk kez başardı: Fatih Tekke döneminde çıkış sürüyor
Trabzonspor bu sezon ilk kez başardı: Fatih Tekke döneminde çıkış sürüyor
Sırrı Süreyya Önder'in doktorlarından kritik açıklama
Sırrı Süreyya Önder'in doktorlarından kritik açıklama