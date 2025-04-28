Real Madird Ancelotti sonrasını planlıyor: İşte Arda Güler’in yeni hocası

La Lig’da Barcelona’nın gerisinde kalan Real Madird, Kral Kupası’nda da ezeli rakibine mağlup olarak büyük bir yıkım yaşadı. Bu sezon Barcelona’ya karşı hiçbir maçı kazanamayan Real Madrid Şampiyonlar Ligi’nde de çeyrek finalde Arsenal’e elendi.

İspanyol devinde sezon başından alınan başarısız sonuçlar sonrası fatura Teknik Direktör Ancelotti’ye kesildi. İtalyan teknik adam özellikle Arda ve Endrick gibi genç yeteneklere fazla süre vermemesi nedeniyle tepkilerin odağına yerleşti.

Tecrübeli teknik adamın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken ortaya çıkan haberler Real Madrid’in Ancelotti sonrası planını gözler önüne serdi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ancelotti’nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yeni hoca ile sözleşme imzalanana kadar takımın başında geçici olarak Santiago Solari’nin yer alacağı belirtiliyor. Real Madrid’de yeni teknik direktör için listenin üst sıralarında Xabi Alonso ve Jurgen Klopp bulunuyor. İki teknik adamın da Real Madrid’in başına geçmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.