Real Madird’de kritik gelişme. Ancelotti, Perez ile görüşecek

Real Madrid’in deplasmanda Liverpool’a 2-0 mağlup olduğu maçla birlikte Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin geleceği ciddi şekilde sorgulanıyor. İtalyan teknik adamın Başkan Perez ile görüşeceği öğrenildi.

Real Madrid’in sezon başından bu yana oyununda yaşadığı düşüş dikkat çekiyor. Takımda sakatların sayısının artması da kötü oyundaki bir neden olarak görülürken, transfer politikası ve Teknik direktör Ancelotti’nin tercihleri de tartışmalara neden oldu. İtalyan teknik adamın özellikle Arda Güler ve Endrick gibi genç oyunculara fazla forma şansı vermemesi tepki çekiyor. Arda Güler son olarak deplasmanda 2-0 kaybettikleri Liverpool maçında ilk 11’de sahaya çıkarak ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11’de başladı.

Öte yandan büyük umutlarla transfer edilen Mbappe’nin özellikle büyük maçlardaki kötü oyunu ve gol yollarındaki etkisizliği dikkat çekti.

ANCELOTTİ, PEREZ İLE GÖRÜŞECEK

Real Madird’de alınan kötü sonuçlar sonrası Başkan Perez harekete geçiyor. Perez yarın Teknik Direktör Ancelotti ile bir araya gelecek. Görüşmede takımın son durumu ve çözüm önerileri görüşülecek. Perez’in İtalyan teknik adama özellikle genç oyuncuların durumunu sorması bekleniyor.

Söz konusu görüşme, İspanyol devinde yönetimin Ancelotti’nin arkasında olup olmadığı da netlik kazanacak.

Teknik ekibin hazırladığı son raporda takımdaki sakat oyuncuların fazla olması dikkat çekilerek bunun nedeninin ise yoğun maç fikstürü olduğuna vurgu yapıldı. Öte yandan durumla ilgili kapalı kapılar ardında ise oyuncuların fizik durumlar mercek altına alınıyor.