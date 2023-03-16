Real Madrid İstanbul'a yürüyor. İspanyollar ''La union hace fuerza'' diyorlar

Madrid ismi nehir yatağı anlamına gelen "matrice" kelimesinden türeyen bir sözcük.

Madrid kenti, Manzanares Irmağı'na bakan kayalık bir çıkıntı üzerinde kurulduğu için bu ismi almış.

Madrid'in iki dev takımından Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16'sının ilk maçında İngiltere'de Liverpool'a azgın bir nehir gibi akmış ve 5-2'lik bir galibiyetle İspanya'ya dönmüştü.

Bu üç gollük bir fark elbette çeyrek final için büyük bir avantajdı.

Ama unutmamak gerek, Liverpool, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu eşleşmesinin ilk ayağını 3+ farkla kaybettikten sonra tur atlamayı başaran dört takımdan biriydi.

2018-19 sezonunda yarı finalde 3-0 yenildiği Barcelona'yı rövanşta 4-0'la elemeyi başarmıştı.

Ayrıca daha geçen hafta Premier Lig'de Manchester United'a 7 çekmişti.

Yani Real için tur garantilenmiş değildi.

İspanyollar bu nedenle Bernabeu'ya rakibini ciddiye alarak, ideal onbirleriyle çıktılar.

İlk dakikalarda Liverpool erken gol bulmak arzusundaydı ama Real savunması buna izin vermiyordu.

7.dakikada Nunez'in şutunu kaleci Courtois önledi.

İspanyollar 10.dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koydu.

Sağlı sollu saldırmaya başladılar.

12.dakikada Benzema Vinicius’un paslaşmasında Vinicius'un şutu kaleci Alisson'da kaldı.

Real Madrid 20. dakikada gole çok yaklaştı. Camavinga’nın uzun menzilli füzesi direkten döndü.

Atakların arkası kesilmiyordu.

22. dakikada bu kez Modric denedi şutu az farkla auta gitti.

Golsüz biten ilk yarıda Real Madrid'in 4'ü isabetli 9 şutu vardı. Yüzde 88 pas isabeti topa ne derece hakim olduğununun kanıtıydı.

İkinci yarıya Real yine üstün başladı.

48.dakikada Valverde kaleciyle karşı karşıya kaldı ama kaçırdı.

İki dakika sonra Benzema gollük fırsatı değerlendiremedi.

İspanyolların beklediği gol 79.dakikada geldi. Organize bir atakta Vinicius yere düştüğü halde sakatlanma pahasına Benzema'ya asisti yaptı, Cezayir asıllı Fransız golü atmakta zorlanmadı:1-0

İspanyollar "La union hace fuerza" diyorlar.

Bizim "birlikten kuvvet doğar" gibi.

Real Madrid'te Vinicius/Benzema birlikteliğine bir de Modric, Kroos, Camavinga ve Valverde katılınca müthiş bir hücum gücü doğuyor.

Bu güç 90 dakika boyunca 10'dan fazla gollük pozisyon, 7'si isabetli 19 şut yarattı.

Liverpool'un bu güce karşı koyması çok zordu ve koyamadı.

Bu skorla rövanşı da kazanan Real Madrid çeyrek finale yükselen takım oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde La Liga'dan çok daha iyi oynayan Real Madrid'in Haziran ayındaki final maçında İstanbul'da olma şansı yükseldi.

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