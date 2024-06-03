Real Madrid 180 milyon Euro'luk Kylian Mbappe'yi bedavaya kaptı

Tüm dünyanın merakla beklediği transfer resmen gerçekleşti. Real Madrid, PSG ile sözleşmesi sona eren Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattığını dünyaya ilan etti.

180 milyon Euro'luk güncel piyasa değeriyle dünyanın en değerli futbolcuları arasında bulunan 23 yaşındaki Fransız yıldız bonservis bedeli olmadan İspanyol devine transfer oldu.

Kylian Mbappe’nin transfer açıklaması sonrasında Real Madrid’in resmi sayfası tarihinde ilk kez çöktü. Siteye giremeyenler aşağıdaki uyarıyla karşılaştı. Kullanıcılar yaklaşık yarım saat boyunca Real Madrid'in sitesine ulaşım sağlayamadı.

Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Kylian Mbappe yıllık 57.5 milyon Euro maaş alacak. Bonuslarla birlikte bu rakamın 70 milyon Euro'yu bulması bekleniyor.

Fransız yıldız ayrıca 100 milyon Euro'luk imza parası da aldı.

Mbappe sosyal medya hesabından Real Madrid ile ilgili küçüklük fotoğraflarını yayınladı ve şu mesajı yazdı:

"Bir rüya gerçek oldu. Hayalimdeki kulübe katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Şu an ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum Madridistalar ve inanılmaz desteğiniz için teşekkürler. Hala Madrid."