Real Madrid 89'da gelen golle kazandı

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşılaştı.
Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 2-1 kazandı ve 3 puana uzandı.
Madrid'in gollerini 31'de Benzema ve 89'da Rodrygo atarken, konuk ekibin tek golü 84'de R. Tomas'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 74 puana yükselirken Vallecano 46 puanda kaldı.
VINICIUS JR'A DESTEK GELDİ
Karşılaşma öncesinde taraftarlar, Valencia maçında ırkçı hakaretlere uğrayan Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'a destek verdi.
Maç kadrosunda yer almayan Vinicius Junior, saha içinde taraftarları selamladı.