Real Madrid - Anadolu Efes: 64-74

Kaynak: İHA
Real Madrid - Anadolu Efes: 64-74

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 10’uncu haftasında deplasmanda İspanya’nın Real Madrid takımını 74-64 mağlup etti.

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Uros Nikolic, Eduard Udyanskyy

REAL MADRID: Hezonja 13, Campazzo 20, Tavares 4, Abalde 4, Gonzalez 2, Deck 10, Llull 6, Ibaka 5, Rathan-Mayes, Ndiaye

ANADOLU EFES: Thompson 10, Poirier 8, Beaubois 9, Ercan Osmani 5, Johnson 3, Smits 8, Bryant 13, Nwora 10, Oturu 5, Willis 3, Doğuş Özdemiroğlu

1’İNCİ PERİYOT: 6-19

DEVRE: 25-47

3’ÜNCÜ PERİYOT: 49-58

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 10’uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı İspanya’nın Real Madrid takımını 74-64 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 6’ncı galibiyetini elde etti. Real Madrid ise 6’ncı mağlubiyetini aldı.

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