Real Madrid Arda Güler defterini kapattı

Arda Güler, başka bir takıma kiralık gideceği yönündeki haberlere rağmen sezonu Real Madrid'de tamamladı.

Sezonun ilerleyen dönemlerinde daha sık şans bulan ve parlayan performansıyla dikkatleri üzerine çeken Güler, Şampiyonlar Ligi, LaLiga ve İspanya Süper Kupası'nda şampiyonluklar yaşadı.

Arda Güler hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Real Madrid'in, Güler'i kiralamak isteyen birçok kulüpten teklif aldığını, ancak bu tekliflerin hepsinin reddedildiğini belirtti. Arda Güler'in, oynama şansı az olduğu zamanlarda bile takımdan ayrılmayı düşünmediği vurgulandı.

EURO 2024'e hazırlanan milli oyuncu, Real Madrid'de kalmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve ilk 11 için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

La Liga'da Real Madrid formasıyla 10 maçta 373 dakika sahada kalan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşadı.

Ayrıca, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda da birer kez forma giydi.