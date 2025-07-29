Real Madrid Arda Güler ile Mbappe arasında seçimini yaptı

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Real Madrid Arda Güler ile Mbappe arasında seçimini yaptı

Real Madrid Luka Modric'in ayrılığı sonrası Arda Güler ile Kylian Mbappe arasında yeni '10 numara' seçimini yaptı.

Luka Modric sözleşmesinin sona ermesiyle birlilkte Real Madrid'den ayrılırken Arda Güler'e 10 numaralı formasını verdiği görüntüler İspanyol basınında büyük yankı uyandırmış ve Hırvat efsanenin genç yıldızı veliahtı olarak gördüğü ifade edilmişti.

Real Madrid'in yeni 10 numarasının kim olacağı bir süredir gündemde tartışılıyordu. 10 numaralı forma için öne çıkan iki aday Arda Güler ile Fransız yıldız Kylian Mbappe'ydi.

Real Madrid yaptığı paylaşımla birlikte yeni 10 numarasını resmen duyurdu.

Eflatun beyazlılar resmi sosyal medya hesabından 10 numaralı Mbappe forması görseli paylaşarak kararını açıkladı.

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