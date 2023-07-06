Real Madrid Arda Güler'i yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Sosyal medya ayağa kalktı

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi resmiyet kazandı. İspanyol devi, Arda Güler'i transfer ettiğini resmen açıkladı. 18 yaşındaki futbolcuyla 2029 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

La Liga devinden yapılan açıklamada, "Real Madrid CF ve Fenerbahçe SK, kulübümüze altı sezon daha bağlı kalacak olan oyuncu Arda Güler'in transferinde anlaşmaya vardı. 7 Temmuz Cuma öğlen 12:00'de (TSİ 13:00) Real Madrid City'de Arda Güler'in Real Madrid'in yeni futbolcusu olarak takdim töreni yapılacak. Ardından Arda Güler medya karşısına çıkacak" ifadeleri kullanıldı.

İşte İspanyol devinin Arda Güler için yaptığı paylaşımlar;