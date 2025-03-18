Real Madrid, Arsenal'ı 2-0 yenerek avantajı kaptı

Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Arsenal'ı 2-0 yenerek avantaj sağladı. Maçın ilk yarısında 22. dakikada, Arsenal savunmasındaki Leah Williamson'ın hatasıyla Linda Caicedo'nun golüyle öne geçen Real Madrid, maçın ikinci golünü ise 82. dakikada Athenea del Castillo ile buldu. Bu golde eski Arsenal oyuncusu Caroline Weir, del Castillo'yu mükemmel bir asistle buluşturdu.

MAÇIN ZORLU KOŞULLARI

Maç, Real Madrid'in ikinci takımı için kullanılan Estadio Alfredo Di Stefano'da oynandı. Alanın kötü durumu ve yoğun yağmur, her iki takım için de futbol oynamayı oldukça zorlaştırdı. Arsenal'in efsane oyuncusu Ian Wright, sosyal medyada zemini "utanç verici" olarak tanımladı. Zemin, maç boyunca hızla kötüleşti ve her iki takım da istedikleri oyununu sergilemekte güçlük çekti.

ARSENAL’İN ŞANSI VE HATALAR

Arsenal, zorlu koşullara rağmen gol bulma fırsatları yakaladı. İlk yarıda Stina Blackstenius, Alessia Russo ile iyi bir kombinasyon yaparak Real Madrid kalecisi Misa Rodriguez'i zorlu bir kurtarış yapmaya zorladı. Ayrıca Beth Mead de ilk yarının sonunda dışarıdan kaleyi yokladı. Ancak Arsenal, yenilen iki golde de hatalar yaptı. İlk golde Williamson'ın yaptığı hata, ikinci golde ise kaleci Manuela Zinsberger'ın topu Kurtarılması zor bir pozisyonda ağlara göndermesi Arsenal’in şanssızlığını artırdı.

İKİNCİ MAÇ İÇİN UMUTLAR

Arsenal, 26 Mart'ta Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak ikinci maç için umutlarını kaybetmiş değil. Antrenör Renee Slegers, Emirates’in zemininin Madrid'deki kadar kötü olmayacağını ve bu durumun maç için önemli bir avantaj olacağını belirtti. Real Madrid karşısında alınan bu mağlubiyet, Arsenal’in yarı finale yükselme yolunda zorlu bir geri dönüş yapmasını gerektirecek.

REAL MADRİD'İN YÜKSELİŞİ

Real Madrid, bu galibiyetle yarı finale adımını atmaya oldukça yaklaşmış durumda. 16 yaşındaki Irune Dorado’nun son dakikalarda oyuna girmesi, takımın gelecekteki potansiyelini de gözler önüne serdi. Ancak, Real Madrid maçın sonunda Melanie Leupolz’u dizinden sakatlandıktan sonra kaybetti. Leupolz’un sakatlığı, sahada duygusal anlara neden oldu, çünkü eski Chelsea oyuncusu gözyaşları içinde oyunu terk etti.