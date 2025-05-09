Real Madrid - Barcelona kapışması bu kez Konya'da! Arda Güler Lamine Yamal'a karşı

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül'de İspanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu mücadelenin MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Mücadele 21.45'te başlayacak. Milli oyuncumuz Arda Güler ve Lamine Yamal bir kez daha karşı karşıya gelecekler.

ARDA GÜLER VE LAMINE YAMAL KONYA'DA KARŞI KARŞIYA

Bu maçın Konya'da oynanacağının açıklamasının ardından, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ve Barcelona'da forması terleten Lamine Yamal, bu kez 'Milli El Clasico' da kozlarını paylaşacaklar. Öte yandan, iki İspanyol devi, LaLiga'nın 35. haftasında 11 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecekler.