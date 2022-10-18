Neymar'dan flaş Real Madrid itirafı. Mahkemede ifade verdi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Neymar'ın Santos'tan Barcelona'ya transferinde usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davaya tanık olarak katıldı. Perez, Neymar için 2011 yılında transfer teklifi yaptıklarını söyledi. Perez'in ardından Neymar da Real Madrid ile ilgili bir itirafta bulundu.

''45 MİLYON EURO ÖNERDİK''

O dönemde yıldız futbolcunun serbest kalma bedelini bilmediğini söyleyen İspanyol spor adamı, "2011'de Neymar için 45 milyon euro teklif ettik. Belgelerden bildiğim kadarıyla yaptığımız tek teklif bu. Futbolcular, istedikleri kulüplere gidebilir. Neymar da Barcelona'ya gitmek istedi ve oraya transfer oldu" ifadelerini kullandı.

''YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEDİK''

Perez, ayrıca mahkemede Neymar'la hiç yüz yüze görüşmediğini ve birbirlerini tanımadıklarını söyledi.

''BARCELONA EN BÜYÜK HAYALİMDİ''

Neymar ise, mahkeme esnasında kendisine yöneltilen "O dönemde Barcelona dışında herhangi bir kulüpten teklif aldınız mı?" sorusuna, "Birkaç kulübün daha ilgisi olduğunu biliyordum ancak Barcelona'da oynamak benim en büyük hayalimdi. 2013 yılında Santos'tan ayrılmaya karar verdim. Önümde birçok seçenek vardı ancak küçüklüğümden beri hayalini kurduğum Barcelona formasını giymeyi tercih ettim. Ben her zaman kalbimin sesini dinlerim." diye yanıt verdi.

''KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM''

O dönemde Real Madrid'den de teklif aldığını söyleyen Neymar, "Diğer tekliflere dair tek hatırladığım şey Real Madrid'in de teklif yaptığıydı. Onun dışındakileri hatırlamıyorum bile. Transfer sürecinin sonuna geldiğimde Real Madrid ile Barcelona arasında bir tercih yapmak zorundaydım ve ben kalbimin sesini dinleyip Barcelona'yı tercih ettim." diyerek sözlerini noktaladı.