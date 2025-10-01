Real Madrid Başkanı Perez'den Mourinho'ya Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 yenildikleri Chelsea maçının ardından yaptığı açıklamada kulüp değişikliği sonrası Real Madrid Başkanı Florentina Perez'in kendisine 'Senin seviyende bir kulübe döndüğün için mutlu oldum' dediğini ifade etti.

Fenerbahçe'de görevine son verilmesinin ardından ülkesi Portekiz'e dönerek teknik direktörlük kariyerinin ilk takımı Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, sarı lacivertli camiayı kızdırmaya devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında dün eski takımı Chelsea'ye 1-0 yenildikten sonra yaptığı açıklamada Mourinho, bir dönem birlikte çalıştığı Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kendisine bir mesaj attığını ifade ederek, "Florentino bana bir mesaj attı ve kendi seviyemde bir kulübe döndüğüm için mutlu olduğunu söyledi" dedi.

Benfica'da ilk basın toplantısında da aynı şeyleri söyleyen Jose Mourinho'nun bu tavrı Fenerbahçe camiasından tepki çektmişti.

