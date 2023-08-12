Real Madrid Courtois yerine aradığı kaleciyi buldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Thibaut Courtois'in sahalardan uzun süre uzak kalmasının ardından harekete geçen Real Madrid, aradığı kaleciyi buldu.

Nizaar Kinsella'nın haberine göre; Real Madrid, Chelsea forması giyen Kepa Arrizabalaga'yı satın alma opsiyonlu kiralama transferinde sona yaklaştı.

Real Madrid ve Chelsea'nin karşılıklı olarak anlaştığı ifade edilen haberde, son pürüzlerin de giderilmesinin ardından İspanyol kalecinin Real Madrid'e katılacağı kaydedildi.

Geçen sezon Chelsea formasıyla 39 maça çıkan Kepa, 45 gol yedi ve 12 maçta kalesini gole kapadı.