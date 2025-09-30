Real Madrid derbinin sinirini Kazakistan'da çıkardı: Arda Güler yine parladı!

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Kazakistan temsilcisi Kairat'a konuk olan Real Madrid sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli yıldız Arda Güler, maçın adamı Mbappe'nin üçüncü golünde asisti yapan isim oldu.

La Liga'da Atletico Madrid deplasmanında aldığı 5-2'lik derbi mağlubiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Kazakistan temsilcisi Kairat'a konuk olan Real Madrid sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Karşılaşmada Mbappe 3 golle yıldızlaşırken Fransız yıldızın üçüncü golü Arda Güler'in asistinden geldi. Diğer golleri ise Camavinga ve Brahim Diaz kaydetti.

REAL MADRID KAYIPSIZ BAŞLADI

İlk maçta Marsilya'yı 2-1 yenen Real Madrid bu sonuçla 2'de 2 yaparak Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya çıkardı.

