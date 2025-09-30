Real Madrid derbinin sinirini Kazakistan'da çıkardı: Arda Güler yine parladı!

La Liga'da Atletico Madrid deplasmanında aldığı 5-2'lik derbi mağlubiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Kazakistan temsilcisi Kairat'a konuk olan Real Madrid sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Karşılaşmada Mbappe 3 golle yıldızlaşırken Fransız yıldızın üçüncü golü Arda Güler'in asistinden geldi. Diğer golleri ise Camavinga ve Brahim Diaz kaydetti.

???? Bu kez asist Arda Güler'den! Arda bıraktı, Kylian Mbappe tam köşeye gönderdi ve hat trick yaptı! #UCL pic.twitter.com/1ljWswsOUq — TRT Spor (@trtspor) September 30, 2025

REAL MADRID KAYIPSIZ BAŞLADI

İlk maçta Marsilya'yı 2-1 yenen Real Madrid bu sonuçla 2'de 2 yaparak Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya çıkardı.