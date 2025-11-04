UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında İngiliz ekibi Liverpool, İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek.

İspanyol ekibi, kardeşi Andre Silva'ya birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Liverpool futbolcusu Diogo Jota'yı andı.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, futbolcular Dean Huijsen ve Trent Alexander-Arnold ile Kurumsal İlişkiler Direktörü Emilio Butragueno, Anfield'daki anıt alanına çiçek bıraktı.

Diogo Jota ve kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva, 3 Temmuz'da İspanya'nın Zamora kentinde trafik kazası geçirmişti. 28 yaşındaki Jota ve 25 yaşındaki Silva, ağaca çarptıktan sonra yanan araçta yaşamını yitirmişti.