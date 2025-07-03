Real Madrid efsanesi Casillas’tan dev teknoloji lansmanı

Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid efsanesi Casillas’tan dev teknoloji lansmanı

Real Madrid efsanesi Iker Casillas, Dubai’de tanıtılan dev Hisense ekranıyla futbol tutkusunu teknolojiyle buluşturdu. 116 inçlik RGB-MiniLED ekran, görüntü kalitesini zirveye taşıyor.

Hisense, FIFA Dünya Kulüpler Kupası 2025’in resmi ekran tedarikçisi olarak, Dubai’de 116 inçlik UX serisi RGB-MiniLED televizyonunu tanıttı. Lansman, Mall of the Emirates'teki Hisense Arena'da gerçekleşti ve etkinliğe eski Real Madrid kalecisi Iker Casillas da katıldı.

Hisense Orta Doğu ve Afrika Başkanı Jason Ou, “Casillas gibi bir futbol ikonunu burada ağırlamaktan gurur duyduk” dedi. RGB 3D renk kontrol teknolojisine sahip yeni model, gelişmiş MiniLED arka aydınlatmasıyla daha derin kontrast, canlı renkler ve enerji verimliliği sunuyor.

5art5992-3-1024x683.png

Casillas, “Bugün futbolun nasıl izlendiğini teknoloji belirliyor. Bu televizyon sayesinde maçın duygusu, sesi ve heyecanı evin içine taşınıyor” diyerek ürünün etkileyiciliğini vurguladı.

Hisense’in Ar-Ge merkezini de ziyaret eden Casillas, markanın geleceğe dönük akıllı ev çözümlerini inceledi. Omdia verilerine göre Hisense, 100 inç ve üzeri ekran pazarında 2023-2025 arasında yüzde 56,7 pazar payı ile lider konumda.

an-00590-1024x683.png

Son Haberler
Çantadaki altınların hırsızın gözünden kaçmadı! Güvenlik Kamerası yakalattı
Çantadaki altınların hırsızın gözünden kaçmadı! Güvenlik Kamerası yakalattı
Trabzon’da kültür şöleni: Festival 5 Temmuz’da başlıyor!
Trabzon’da kültür şöleni: Festival 5 Temmuz’da başlıyor!
Futbol dünyası yasta: Ezeli rakiplerinden Jota için başsağlığı mesajı
Futbol dünyası yasta: Ezeli rakiplerinden Jota için başsağlığı mesajı
Kızılcık Şerbeti’nin ‘Meri’si Şebnem Bozoklu’nun tekne paylaşımı viral oldu! 'Herkes üstsüz'
Şebnem Bozoklu’nun tekne paylaşımı viral oldu! 'Herkes üstsüz'
Su seviyesi düştü 6000 yıllık sırlar ortaya çıktı
Su seviyesi düştü 6000 yıllık sırlar ortaya çıktı