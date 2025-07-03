Real Madrid efsanesi Casillas’tan dev teknoloji lansmanı

Hisense, FIFA Dünya Kulüpler Kupası 2025’in resmi ekran tedarikçisi olarak, Dubai’de 116 inçlik UX serisi RGB-MiniLED televizyonunu tanıttı. Lansman, Mall of the Emirates'teki Hisense Arena'da gerçekleşti ve etkinliğe eski Real Madrid kalecisi Iker Casillas da katıldı.

Hisense Orta Doğu ve Afrika Başkanı Jason Ou, “Casillas gibi bir futbol ikonunu burada ağırlamaktan gurur duyduk” dedi. RGB 3D renk kontrol teknolojisine sahip yeni model, gelişmiş MiniLED arka aydınlatmasıyla daha derin kontrast, canlı renkler ve enerji verimliliği sunuyor.

Casillas, “Bugün futbolun nasıl izlendiğini teknoloji belirliyor. Bu televizyon sayesinde maçın duygusu, sesi ve heyecanı evin içine taşınıyor” diyerek ürünün etkileyiciliğini vurguladı.

Hisense’in Ar-Ge merkezini de ziyaret eden Casillas, markanın geleceğe dönük akıllı ev çözümlerini inceledi. Omdia verilerine göre Hisense, 100 inç ve üzeri ekran pazarında 2023-2025 arasında yüzde 56,7 pazar payı ile lider konumda.