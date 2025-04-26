Real Madrid, El Clasico’ya çıkmayacak mı? Tüm dünyanın beklediği maç öncesi ortalık karıştı

İspanya Kral Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona karşılaşacak. Bu akşam oynanacak El Clasico öncesinde ortalık karıştı. Hakem atamasına sert tepki gösteren Real Madrid’in dev maça çıkmayacağı iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, maçın hakem ve VAR heyetinin değişmemesi durumunda Real Madrid maça çıkmama ihtimalini düşündü. Öte yandan İspanyol devi maç öncesi son antrenmanı ve basın toplantısını iptal etti.

Real Madrid TV, hakem Burgos ile Barcelona'nın yüzde 81, Real Madrid'in ise yüzde 64 kazanma oranına sahip olduğunu iddia eden bir video yayınlamıştı.

Maçın hakemi Ricardo De Burgos ise cuma günü düzenlenen basın toplantısında Real Madrid'in açıklamasına tepki gösterdi. Burgos, yaptığı açıklamada, "Oğlum okula gidip babasının hırsız olduğunu duyduğunda ve ağlayıp döndüğünde bu durumla karşılaşmak çok zor!" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın VAR hakemi Gonzalez Fuertas ise cuma günkü basın toplantısında olası bir grev için gelen soruya, "Daha fazlasını duyacaksınız." şeklinde yanıt verdi.

REAL MADRİD’DEN SERT TEPKİ GELDİ

Hakemlerden gelen açıklamalar sonrası Real Madrid’den sert tepki geldi. İspanyol devinin internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda, "İspanya Kral Kupası finali için görevlendirilen hakemlerin bugün yaptıkları açıklamalar kabul edilemez. Bu açıklamalar, hakemlerin Real Madrid'e karşı açık ve belirgin düşmanlığını bir kez daha ortaya koymaktadır." denildi.

REAL MADRİD DEV MAÇA ÇIKACAK MI?

Öte yandan Real Madrid, dev finale çıkmayacakları yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada "Son saatlerde ortaya çıkan iddialar ışığında, takımımız finalden çekilmeyi hiçbir zaman düşünmedi. Real Madrid, finalde görev yapacak hakemlerin kulübümüze karşı bir kez daha sergilediği düşmanlık ve husumete rağmen, futbolun değerlerinin üstün tutulması gerektiğine inanmaktadır” ifadelerine yer verildi.