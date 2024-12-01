Real Madrid, Gatafe'yi 2-0 mağlup etti

Real Madrid, La Liga'da lider Barcelona'yı takibini sürdürerek Getafe karşısında kritik bir galibiyet aldı. Maç, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'nin etkileyici performanslarıyla 2-0 sonuçlandı. Bu zafer, Madrid temsilcisini zirve yarışında güçlü bir konuma getirdi.

BELLİNGHAM’DAN AÇILIŞ GOLÜ

Mücadelenin 30. dakikasında, Allan Nyom’un Antonio Rudiger’i ceza sahasında yere indirmesiyle Real Madrid penaltı kazandı. İngiliz yıldız Jude Bellingham, bu fırsatı kaçırmayarak topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

MBAPPE SAHNEYE ÇIKIYOR

Bellingham, yalnızca gol atmakla kalmayıp, sekiz dakika sonra Kylian Mbappe’ye harika bir asist yaptı. Fransız yıldız, Bellingham’ın savunma arkasına gönderdiği topu düzgün bir vuruşla Getafe ağlarına yolladı ve farkı ikiye çıkardı. Bu gol, Mbappe’nin ligdeki sekizinci golü oldu.

GETAFE’NİN MÜCADELESİ

Getafe, oyunda varlık göstermek için çaba sarf etti. İlk yarıda Christantus Uche’nin şutunda top direkten döndü, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ise çaresiz kaldı. İkinci yarıda ise John Patrick’in uzak mesafeden çektiği sert şut, hem direğe hem de üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

ANCELOTTİ’NİN STRATEJİK OYUNU

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maça dahil ettiği Brahim Diaz ve Fede Valverde ile skor üstünlüğünü artırmayı denedi. Brahim’in şık bir vuruşu üst ağlarda kalırken, Valverde’nin ceza sahası dışından çektiği şut ise kaleci David Soria tarafından kornere çelindi.

MBAPPE’DEN KAÇAN FIRSAT

Mbappe, maçın son anlarında bir pozisyonu daha gole çeviremedi. Fransız yıldız, kaleci Soria’yı çalımladıktan sonra dar açıdan çektiği şutta başarı sağlayamadı. Ancak bu kaçan gol, maçın sonucunu değiştirmedi.

Bu galibiyetle Real Madrid, 14. haftayı 35 puanla tamamladı ve lider Barcelona’yı yakın takibini sürdürdü. Carlo Ancelotti’nin ekibi, şampiyonluk hedefinde emin adımlarla ilerliyor.