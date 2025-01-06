Real Madrid, herkesin peşinden koştuğu stoperi radarına aldı

Real Madrid, yaşadığı sakatlık problemleri sonrası kadrosuna bir savunmacı katmayı amaçlıyor. İspanyol devi, Lens forması giyen stoper Abdukodir Khusanov’u radarına aldı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Khusanov'un kulübü Lens ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

20 yaşındaki stoper Real Madird’in dışında Avrupa’nın dev kulüplerini peşinden koşturdu. Gen savunmacı ile ilgilenen takımlar arasında Newcastle United, Manchester United, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli ve Juventus bulunuyor.

Lens'te bu sezon 16 maçta sahaya çıkan genç oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı.