Real Madrid, herkesin peşinden koştuğu stoperi radarına aldı

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Real Madrid, herkesin peşinden koştuğu stoperi radarına aldı

Kadrosuna bir savunmacı katmak isteyen Real Madrid aradığı oyuncuyu Fransa’da buldu. İspanyol devi Lens forması giyen Abdukodir Khusanov’u radarına aldı. 20 yaşındaki stoper, İngiltere, İtalya ve Almanya’dan dev kulüplerin radarında bulunuyor.

Real Madrid, yaşadığı sakatlık problemleri sonrası kadrosuna bir savunmacı katmayı amaçlıyor. İspanyol devi, Lens forması giyen stoper Abdukodir Khusanov’u radarına aldı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Khusanov'un kulübü Lens ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

20 yaşındaki stoper Real Madird’in dışında Avrupa’nın dev kulüplerini peşinden koşturdu. Gen savunmacı ile ilgilenen takımlar arasında Newcastle United, Manchester United, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli ve Juventus bulunuyor.

Lens'te bu sezon 16 maçta sahaya çıkan genç oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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