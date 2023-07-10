Real Madrid idmanında Arda'dan gündem yaratan hareket

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, takımın sezon öncesi çalışmalarına katılmak için tatilini yarıda kesti.
30 milyona transfer olarak Türk futbol tarihine geçen genç yıldız, Real Madrid'in hazırlıklarını yapacağı Valdebebas'taki tesislere giden ilk isim oldu.
ARKADAŞLARIYLA İLK KEZ TANIŞACAK
Arda Güler, Real Madrid'deki takım arkadaşlarıyla ilk kez tanışacak.
Ayrıca Madrid ekibinin Dortmund'dan bir başka transferi Jude Bellingham da ilk kez antrenmanlarda sahaya çıkacak.
İşte Arda Güler'in tesislerin önündeki fotoğrafı;