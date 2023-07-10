Real Madrid idmanında Arda'dan gündem yaratan hareket

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaptığı hareket ile herkesi şaşırttı. 18 yaşındaki genç yıldız, tatilini yarıda keserek Real Madrid'in yeni sezon hazırlıklarını yapacağı Valdebebas tesislerine gelen ilk isim oldu.