Real Madrid ile Barcelona Kral Kupası finalinde karşılaşacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın ve Avrupa'nın prestijli kupalarından İspanya Kral Kupası final aşamasında takımlar şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Final karşılaşması, Sevilla'da oynanacak. Kupayı bugüne kadar 31 kez kazanan Barcelona ile 20 kez müzesine götüren Real Madrid, İspanya Kral Kupası şampiyonu olmak için mücadele edecek.

26 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ

Son lig maçında milli futbolcu Arda Güler'in de ilk 11'de yer aldığı Real Madrid ile formda bir dönem geçiren Barcelona'nın karşılaşması, 26 Nisan Cumartesi saat 23.00'te Tivibu Spor 1'den naklen izlenebilecek.