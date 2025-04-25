Real Madrid ile Barcelona Kral Kupası finalinde karşılaşacak

Kaynak: AA
Real Madrid ile Barcelona Kral Kupası finalinde karşılaşacak

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, İspanya Kral Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona arasında 26 Nisan'da oynanacak El Classico mücadelesini Tivibu Spor 1 kanalından yayınlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın ve Avrupa'nın prestijli kupalarından İspanya Kral Kupası final aşamasında takımlar şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Final karşılaşması, Sevilla'da oynanacak. Kupayı bugüne kadar 31 kez kazanan Barcelona ile 20 kez müzesine götüren Real Madrid, İspanya Kral Kupası şampiyonu olmak için mücadele edecek.

26 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ

Son lig maçında milli futbolcu Arda Güler'in de ilk 11'de yer aldığı Real Madrid ile formda bir dönem geçiren Barcelona'nın karşılaşması, 26 Nisan Cumartesi saat 23.00'te Tivibu Spor 1'den naklen izlenebilecek.

Son Haberler
CHP’li Aşkın Genç İmamoğlu'nun mesajını okudu! "Adalet mülkün temelidir"
CHP’li Aşkın Genç İmamoğlu'nun mesajını okudu! "Adalet mülkün temelidir"
İsrail ateşkes dinlemiyor! Saldırılar tekrar başladı: Can kaybı 2 bini aştı...
İsrail ateşkes dinlemiyor! Saldırılar tekrar başladı: Can kaybı 2 bini aştı...
CHP’li isim 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlamasıyla tutuklandı
CHP’li isim 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlamasıyla tutuklandı
CHP kurultay davalarında flaş gelişme
CHP kurultay davalarında flaş gelişme
Eyüpspor'dan maaşlar ödenmiyor iddialarına açıklama geldi
Eyüpspor'dan maaşlar ödenmiyor iddialarına açıklama geldi