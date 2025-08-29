Real Madrid ile eşleşince büyük sevinç yaşadılar

Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez boy gösterecek olan Kairat Almaty, dünya devi Real Madrid’le karşılaşacak.
Kura çekimini canlı takip eden Kazak ekibinin futbolcuları, Real Madrid ile eşleştiklerini duyduklarında büyük seviç yaşadılar.
Kura çekimi sırasında futbolcuların yaşadığı coşku kameralara yansırken o anlar kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
????????❤️ This is the moment the Kairat Almaty squad discovered that they will play Real Madrid at home in the Champions League. ???? pic.twitter.com/XlOwiLfJlg— EuroFoot (@eurofootcom) August 28, 2025