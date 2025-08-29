Real Madrid ile eşleşince büyük sevinç yaşadılar

Kaynak: Haber Merkezi
Tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne kalan Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, kura çekiminde Real Madrid ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı takip eden Kairat futbolcuları, Real Madrid eşleşmesini öğrenince büyük sevinç yaşadı.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez boy gösterecek olan Kairat Almaty, dünya devi Real Madrid’le karşılaşacak.

Kura çekimini canlı takip eden Kazak ekibinin futbolcuları, Real Madrid ile eşleştiklerini duyduklarında büyük seviç yaşadılar.

Kura çekimi sırasında futbolcuların yaşadığı coşku kameralara yansırken o anlar kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

