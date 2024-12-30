Real Madrid Kroos’un alternatifini buldu. Sezon sonu harekete geçecek

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Real Madrid Kroos’un alternatifini buldu. Sezon sonu harekete geçecek

Real Madrid, futbolu bırakan orta saha oyuncusu Kroos’un alternatifini buldu. İspanyol devi, Real Sociedad forması giyen Zubimendi’yi sezon sonunda takıma katmak istiyor.

Real Madrid, geçen sezon sonunda takımdan ayrılan ve futbolu bırakan Toni Kroos'un yerini gelecek yaz doldurmak istiyor.

AS'ta yer alan habere göre, İspanyol devinin, Kroos yerine düşündüğü ismin Real Sociedad'dan Martin Zubimendi olduğu belirtildi.

Real Madrid'in, İspanyol orta saha oyuncusunu gelecek yaz kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Zubimendi ile İngiltere'den Manchester City de ilgileniyor.

Real Sociedad'da bu sezon 21 maçta süre bulan Martin Zubimendi, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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