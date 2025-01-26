Real Madrid, Leyma Coruña’yı 90-74 yendi

Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid, Leyma Coruña’yı 90-74 yendi

Real Madrid, ACB Ligi’nin 18. haftasında Leyma Coruña’yı farklı mağlup ederek altıncı galibiyet serisini sürdürdü ve liderlik koltuğuna yükseldi. Maç boyunca Serge Ibaka'nın etkili performansı ve genç oyuncuların katkıları dikkat çekti.

Madrid ekibi, Movistar Arena’da 7.320 taraftarın önünde oynanan maçta üstün bir oyun sergiledi. Maça hızlı bir başlangıç yapan Real Madrid, ilk çeyreği 29-12 önde kapattı ve ikinci çeyrekte farkı 26 sayıya kadar çıkardı (44-18). Serge Ibaka’nın 18 sayı, 4 ribaund ve 2 blokluk etkileyici performansı galibiyette belirleyici oldu. Genç oyuncular Hugo González, Ndiaye ve Garuba da takımlarına önemli katkılar sağladı.

Leyma Coruña, Trey Thompkins’in üst üste attığı iki üçlük ve bir serbest atışla üçüncü çeyrekte 15-2’lik bir seri yakalayarak farkı 10 sayıya kadar indirdi (71-61). Ancak Real Madrid, Campazzo, Hezonja ve Musa’nın liderliğinde 10-0’lık bir seriyle rakibinin umutlarını tamamen söndürdü.

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MAÇIN TEKNİK ANALİZİ

Real Madrid, saha içi isabet oranında rakibine büyük üstünlük kurdu. Madrid ekibi iki sayılık atışlarda %66, üç sayılık atışlarda ise %50 isabet oranıyla oynarken, Leyma Coruña bu alanlarda %42 ve %37’de kaldı. Ribaundlarda da etkili olan Madrid temsilcisi, savunmada rakibine fazla şans tanımadı.

Öte yandan, maç öncesinde 1982-1983 sezonunda Real Madrid forması giyen ve kısa süre önce vefat eden Drazen Dalipagic için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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