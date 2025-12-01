Haftalardır lig performansı ve Vinicius Junior ile Xabi Alonso arasındaki gerilim sebebiyle tartışmaların odağındaki Real Madrid La Liga'nın 14. haftasında Girona'ya konuk oldu.

Barcelona'nın Alaves'i 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldiği haftada Real Madrid Girona deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak ikinci sıraya geriledi.

REAL MADRID'İN GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Girona'nın ilk yarının son dakikasında Ounahi'nin golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Mbappe 67'de penaltı golüyle skora dengeyi getirdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid üst üste deplasmanda oynadığı üçüncü maçından da 1 puanla ayrıldı.

ARDA GÜLER 45 DAKİKA SAHADA KALDI

Girona karşısında maça ilk 11'de başlayan Arda Güler ise devre arasında yerine Camavinga'ya bıraktı.

LA LİGA'DA ZİRVE YARIŞI ALEV ALDI

La Liga'da zirve yarışı iyiden iyiye kızışırken ilk dört takım şu şekilde sıralandı:

1- Barcelona 34

2- Real Madrid 33

3- Villarreal 32

4- Atletico Madrid 31