Real Madrid Luka Modric kararını verdi

İspanya La Liga devi Real Madrid, Hırvat futbolcusu Luka Modric'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Real Madrid Luka Modric kararını verdi

Editör: Barış Atakan

Real Madrid'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"2012 yılında Real Madrid kadrosuna katılan Luka Modric, 11 sezonda 488 maçta kulübümüzü temsil etti. 5 Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Süper Kupa, 3 LaLiga ve 4 İspanya Süper Kupası sevinci yaşadı. 2018'de Ballon d'Or ödülünü alan yıldız oyuncu Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Altın Top ödülü ve Katar 2023'te bronz madalya kazandı."

37 yaşındaki tecrübeli oyuncu geçen sezon 50 resmi maça çıkarken, 6 gol ve 6 asistle oynadı.

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