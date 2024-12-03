Real Madrid, Manchester United'ın yıldızına kancayı taktı

Portekizli sağ bek Diogo Dalot, geçtiğimiz sezon Manchester United'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki oyuncu, kulübünde 175'ten fazla maça çıkarken, 2023-2024 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi. Dalot’un bu başarıları, Real Madrid’in ilgisini artıran faktörlerden biri oldu. Ancak, transferin zorlukları da belli: Kulübü, oyuncuyu göndermek için en az 50 milyon euro talep ediyor.

Dalot, Manchester United'a 19 yaşında katıldı ve o günden bu yana büyük bir gelişim gösterdi. Portekizli futbolcunun oyun tarzı, özellikle sağ bekteki kuvvetli performansı, Real Madrid için önemli bir artı olarak görülüyor. Ancak, Real Madrid için asıl hedef halen Liverpool’un sağ beki Trent Alexander-Arnold. Alexander-Arnold’un transferi daha karmaşık bir işlem olsa da, kulüp her iki oyuncuyu da seçenekler arasında tutuyor.

Manchester United’da teknik direktör Ruben Amorim’in gelişiyle Dalot’un önemi daha da arttı. Amorim, Dalot için "Çok güçlü bir oyuncu. Bazen rotasyona gitmemiz gerekiyor, çünkü hep taze gözüküyor ama öyle değil, o bir makine değil!" dedi. Dalot, hem sağ hem de sol bekte oynama yeteneğiyle, modern futbolun gereksinimlerine mükemmel uyum sağlıyor.

Real Madrid, Dalot transferine sıcak baksa da, fiyat konusunda pazarlık yapmaları gerekecek. Kulübün ekonomik şartları göz önüne alındığında, bu transferin gerçekleşmesi için belirli bir dengeyi sağlamaları gerekecek.