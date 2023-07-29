Real Madrid Mbappe için gözünü kararttı. Yapılan astronomik teklif ortaya çıktı

PSG'nin yıldızı Mbappe'nin Al Hilal'in teklifini reddetmesinin ardından Real Madrid, tekrardan Mbappe'nin peşine düştü.

Real Madrid Mbappe için gözünü kararttı. Yapılan astronomik teklif ortaya çıktı

Fransız devi Paris Saint Germain'de hazırlık kampı kadrosuna alınmayan ve kulübün yollarını ayırmak istediği Kylian Mbappe için yeni bir gelişme yaşandı.

GÖNLÜNDEKİ TAKIM HAREKETE GEÇTİ
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Hilal'den yapılan yapılan teklife rağmen sadece Real Madrid'de oynamak isteyen Mbappe'nin bu isteğine karşılık Real Madrid'den de bir hamle geldi.

AL HİLAL'İ REDDETMİŞTİ
Haberin devamında ise Real Madrid'in Mbappe için 230 milyon euro'luk bir sınır teklif hazırladığı ve bunu da Paris Saint Germain'e bildirdiği ifade edildi.
Daha önce Al Hilal'den Kylian Mbappe için 300 milyon euro'luk bir teklif alan PSG yönetiminin bu teklifi kabul ettiği ancak Mbappe'nin kendisine yapılan 700 milyon euro'luk maaş teklifine rağmen Al Hilal'e gitmeyi kabul etmemişti.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ
24 yaşındaki Kylian Mbappe, kariyeri boyunca çıktığı 324 resmi maçta 244 gol 116 asist kaydetti. Monaco ve PSG'de toplamda 6 kez ligde mutlu sona ulaşırken bir de Dünya Kupası kaldırdı.

Öne Çıkanlar
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Son Haberler
3 ilde fuhuş ve şantaj operasyonu: 16 kişi gözaltında Güncel
3 ilde fuhuş ve şantaj operasyonu: 16 kişi gözaltında
Zam fırtınasının en net fotoğrafı Ekonomi
Zam fırtınasının en net fotoğrafı
16 yaşındaki genç annesini, arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş Güncel
16 yaşındaki genç annesini, arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
Kayseri'de, tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu Güncel
Kayseri'de, tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu
Bingöl'de arının soktuğu çoban öldü Güncel
Bingöl'de arının soktuğu çoban öldü
Kafasına göre ücret talep eden taksici, kameraya alındığını fark edince yolcuya saldırdı Güncel
Kafasına göre ücret talep eden taksici, kameraya alındığını fark edince yolcuya saldırdı