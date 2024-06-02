Real Madrid Modric kararını verdi

La Liga devi Real Madrid, 38'lik tecrübeli yıldızı Luka Modric ile masaya oturacak.
İspanyol ekibi, Hırvat yıldız ile bu hafta içinde 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Modric'in Real Madrid'de kalmak için iki büyük teklifi reddettiği yazıldı.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Borussia Dortmund'u 2-0 yendikleri final maçı sonrası Modric için, 'Gelecek sezon bizimle kalacağını düşünüyorum' ifadelerini kullanmıştı.
YILLARDIR REAL MADRID'DE
2012 yılından beri 12 yıldır Real Madrid formasını terleten Luka Modric, Real Madrid ile 534 maçta forma giydi.
Söz konusu maçlarda 39 gol atan Modric, 86 da gol pası verdi.
KAZANDIĞI KUPALAR
Luka Modric kariyerinde 4 La Liga, 3 Hırvatistan Ligi, 2 Kral Kupası, 2 Hırvatistan Kupası, 5 İspanya Süper Kupa, 5 Dünya Kulüpler Kupası, 5 Şampiyonlar Ligi, 1 Uluslararası Şampiyonlar Kupası ve 4 UEFA Süper Kupası kazandı.