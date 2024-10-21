Real Madrid, NBA'in genç yıldızına kancayı taktı

Real Madrid, sezon devam ederken kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Özellikle Guerschon Yabusele'nin NBA'ye geri dönmesinin ardından pota altı rotasyonu bir boşluk doğurdu. Bu boşluğu doldurmak amacıyla bir uzun forvet arayışında olan Madrid ekibi, aynı zamanda dış oyuncu takviyesi de yapmayı değerlendiriyor. Takımın oyun kurucu Andrés Feliz'in sakatlığı sonrası yaşadığı performans düşüşü, bu ihtiyacı daha da belirgin hale getirdi. Son haftalarda alınan Panathinaikos galibiyeti bu baskıyı hafifletse de transfer çalışmaları devam ediyor. Madrid, en az bir ya da iki yeni oyuncu ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Walker IV'e İlgi

Real Madrid'in dış transfer hedeflerinden biri ise şu an NBA'de serbest kalan Lonnie Walker IV. NBA'de Boston Celtics forması giyen ancak lüks vergisi maliyetlerinden dolayı serbest bırakılan Walker, bu sezon için herhangi bir takım ile anlaşmadı. Boston Celtics ile hazırlık maçlarında ortalama 7 sayı kaydeden Walker'ın Avrupa'ya dönüşü olası bir senaryo olarak değerlendiriliyor. Ancak oyuncunun önceliği NBA'de kalmak. New York Knicks gibi NBA takımlarının ilgisini çeken Walker, sezon başında takımların bütçe kısıtlamaları nedeniyle Avrupa'ya yönelebilir. Bu senaryoda, Real Madrid devreye girerek transferi gerçekleştirebilir.

Lonnie Walker'ın NBA Kariyeri

25 yaşındaki Walker IV, 2018 yılında San Antonio Spurs tarafından draft edilmişti. Spurs, Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets formalarını giyen Walker, en iyi performansını 2021-2022 sezonunda Spurs'te sergiledi. Bu sezon, maç başına 12 sayı ortalaması yakaladı. Lakers döneminde ise 2023 Batı Konferansı yarı finalinde gösterdiği performans unutulmazlar arasına girdi. Golden State Warriors karşısında kritik anlarda takıma kazandırdığı sayılar, Walker'ın adını daha da duyurmasına sebep oldu.

Kişisel Mücadeleleri ve Yeniden Doğuşu

Walker IV, genç yaşta yaşadığı travmalar ve zorlu geçmişi ile tanınıyor. 9 yaşından itibaren saçlarını uzatmaya başlayan Walker, bu alışkanlığını travmatik geçmişinden kaçış olarak tanımlıyor. 2020 yılında saçlarını kesen oyuncu, bu değişimi "yeniden doğuş" olarak nitelendirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, geçmişte yaşadığı zor dönemleri ve bunlarla nasıl başa çıktığını paylaşan Walker, bu süreçte yaşadığı deneyimleriyle insanlara ilham vermeyi umduğunu belirtti. Şimdi ise kariyerinde yeni bir dönemece giren Lonnie Walker IV, Avrupa'da veya NBA'de yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

Real Madrid’in bu genç yıldızı transfer etmesi, kulübün kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir hamle olabilir.