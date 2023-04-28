EuroLeauge'deki olaylı Real Madrid-Partizan maçının kararı belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

THY Euroleague Play-off'ları serinin 2. maçında Partizan, Real Madrid'e konuk oldu.

Mücadelenin bitimine 2 dakika kala iki takım oyuncuları birbirine girdi ve maç erken bitti.

Maç hakkında karar verildi.

TESCİL EDİLDİ

Organizasyondan yapılan açıklamada, olaylara karışan basketbolcuların diskalifiye olduğu iki takımda da sahaya çıkacak en az ikişer oyuncu kalmadığı gerekçesiyle müsabakanın bitirildiği andaki 95-80'lik skorla Partizan lehine tescil edildiği belirtildi.

Rapor edilen saha içi olaylarıyla ilgili cezaların, Basketbol Avrupa Ligi Bağımsız Disiplin Kurulunun değerlendirmesinin ardından 24 saat içinde açıklanacağı aktarıldı.

Diğer taraftan Avrupa Ligi yönetiminin maç sonunda yaşanan olayları şiddetle kınadığı, bu tür olayların lig ve kulüplerin teşvik ettiği ve basketbol sporunun bünyesinde barındırdığı saygı değerlerini temsil etmediği vurgulandı.