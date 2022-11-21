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Ronaldo ile ilgili flaş Real Madrid iddiası

Manchester United'dan ayrılma aşamasında olan Cristiano Ronaldo için İspanyol devi Real Madrid'in harekete geçtiği ileri sürüldü

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 05:31
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Real Madrid Ronaldo'yu istiyor

Ronaldo ile ilgili flaş Real Madrid iddiası
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İngiltere'nin Manchester United takımından ayrılma aşamasında olan Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo için Real Madrid'in transfer kararı aldığı iddia edildi.

İspanyol ekibinin sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosundan da çıkarılan Karim Benzema'nın yerini Ronaldo ile doldurmayı kararlaştığı ileri sürüldü.

Ronaldo'nun menajerinin Real Madrid'le masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi. Real'in Ronaldo'yu 6 aylığına kiralamak istediği de belirtildi.

Ronaldo, 2009-2028 yılları arasında formasını giydiği Real Madrid'de 438 karşılaşmada 450 gol ve 131 asist kaydetmişti.

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