İngiltere'nin Manchester United takımından ayrılma aşamasında olan Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo için Real Madrid'in transfer kararı aldığı iddia edildi.
İspanyol ekibinin sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosundan da çıkarılan Karim Benzema'nın yerini Ronaldo ile doldurmayı kararlaştığı ileri sürüldü.
Ronaldo'nun menajerinin Real Madrid'le masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi. Real'in Ronaldo'yu 6 aylığına kiralamak istediği de belirtildi.
Ronaldo, 2009-2028 yılları arasında formasını giydiği Real Madrid'de 438 karşılaşmada 450 gol ve 131 asist kaydetmişti.
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