Real Madrid sadece 6 futbolcuyla antrenman yapabildi

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Real Madrid sadece 6 futbolcuyla antrenman yapabildi

İspanyol devi Real Madrid son antrenmanını sadece 6 oyuncu ile yapabildi. Takımda 2’si sezonu kapatan 7 oyuncu sakatken milli takımlara 8 oyuncu çağırıldı.

Sakatlık sorunu ile boğuşan ve son haftalarda oyunda düşüş görülen Real Madird’in geldiği son durum milli arada bir kez daha gözler önüne serildi. İspanyol devi son antrenmanını sadece 6 oyuncu ile yapabildi.

Eflatun beyazlılarda Lunin, Vallejo, Mendy, Ceballos, Endrick ve Mbappe antrenmanlara katıldı.

7 FUTBOLCU SAKAT

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Real Madrid bu sezon sakatlıklarla boğuşuyor.

Takım kaptanlarından Dani Carvajal, Courtois, Militao, David Alaba, Lucas Vazquez, Tchouameni ve Rodrygo sakatlandı. İspanyol devinde Carvajal ve Militao sezonu kapattı. Lucas Vazquez'in 3 hafta sonra, Rodrygo'nun 1 ay sonra takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.

8 FUTBOLCU MİLLİ TAKIMDA

Real Madrid'de 8 futbolcu milli takımlara katıldığı için antrenmanda yer almadı. Eflatun beyazlılarda Vinicius, Camavinga, Arda Güler, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Valverde, Rüdiger, Luka Modric ülkelerinin milli takımlarına katıldı.

Öte yandan İspanya Milli Takımı’na Real Madrid’in hiçbir oyuncusunun çağırılmaması dikkat çekerken Barcelona’dan ise 4 oyuncu bulunuyor.

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