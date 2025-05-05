Real Madrid, Saliba için gemileri yaktı

Real Madrid, savunmasını güçlendirmek için büyük oynuyor. İspanyol devi, 24 yaşındaki Fransız stoper William Saliba'yı 2025 yazında kadrosuna katmak istiyor. Fransız spor gazetesi L’Equipe’in haberine göre, kulüp Saliba’ya sadece bir forma değil, aynı zamanda savunmanın liderliğini teslim etmeyi vaat etti.

2024-2025 sezonunu hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi’nde kupasız kapatan Real Madrid, yeni yapılanma sürecine güçlü bir savunmacıyla başlamak istiyor. Bu doğrultuda, Premier Lig’de Arsenal formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Saliba, Florentino Perez ve teknik heyet tarafından ideal isim olarak görülüyor.

MBAPPÉ FAKTÖRÜ

Real Madrid’in Saliba için yaptığı planlar sadece saha içiyle sınırlı değil. Fransız oyuncunun çocukluk arkadaşı olan Kylian Mbappé'nin de 2024 yazında Real Madrid'e katılmış olması, bu transferi kolaylaştırabilecek güçlü bir koz olarak görülüyor.

Mbappé ile birlikte oynama fikri, Saliba’nın karar sürecinde önemli bir rol oynayabilir. İki oyuncunun genç yaşlardan beri birbirini tanıması ve milli takımda kurdukları uyum, Madrid’in teklifine olan ilgiyi artırıyor.

ARSENAL İLE ZORLU PAZARLIK

William Saliba'nın Arsenal ile 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Londra temsilcisi, oyuncunun takımın belkemiği haline geldiğini belirterek bu yaz onu bırakmaya sıcak bakmıyor.

Arsenal, Saliba için 100 milyon doların altında bir teklifi değerlendirmeye bile almayacağını bildirirken, Real Madrid’in bu bedeli ödemeye istekli olup olmayacağı merak konusu. Bu transfer gerçekleşmezse, Real alternatif isimlere yönelebilir veya Saliba’nın sözleşme sonunu beklemeyi tercih edebilir.

SALİBA PROJESİYE SICAK BAKIYOR

Her ne kadar Arsenal’de mutlu olduğunu dile getirse de William Saliba’nın Real Madrid'in uzun vadeli planlarında merkez savunmanın lideri olma fikrine kayıtsız kalmadığı biliniyor.

Madrid yönetimi, sadece mevcut başarılarla değil, aynı zamanda yeni bir çağ başlatacak projenin temel taşı olarak Saliba’ya ciddi bir rol vermeyi taahhüt ediyor. Bu da oyuncu açısından kariyerinde bir sıçrama anlamına gelebilir.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNİN GÖZDESİ

2025 yazı, özellikle stoper transferleri açısından oldukça hareketli geçecek. Dayot Upamecano, Jules Koundé, Ibrahima Konaté gibi Fransız savunmacılar da gündemdeyken William Saliba’nın adı listenin en tepesinde yer alıyor.

Real Madrid’in hızlı davranarak bu transferi sonlandırmak istemesi, yaz aylarında Avrupa basınının gündemini uzun süre meşgul edecek gibi görünüyor. Saliba için verilecek karar, sadece Real Madrid ve Arsenal’in değil, tüm futbol dünyasının dikkatini çekecek.