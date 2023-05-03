Real Madrid şampiyonluk yarışından koptu

Editör: Hamza Özalkuş

La Liga'da Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'a konuk oldu.

Ev sahibi Sociedad, Real Madrid'i 2-0 devirdi.

Goller Takefusa Kubo (Dk. 47) ve Ander Barrenetxea'dan (Dk. 85) geldi.

Bu sonuçla 82 puanla lider durumda bulunan Barcelona'nın 14 puan gerisinde kalan, son lig şampiyonu Real Madrid (68 puan), bu sezon şampiyonluk yarışına erken veda etti.

BARCELONA YENERSE ŞAMPİYON

Barcelona, 14 Mayıs'ta oynanacak Katalan derbisinde Espanyol'u yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Barcelona ayrıca, 13 Mayıs'ta sahasında Getafe'yi konuk edecek Real Madrid'in olası bir yenilgisinde derbi maçını beklemeden şampiyon olacak.