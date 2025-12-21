La Liga'da geçtiğimiz hafta Alaves'i yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başaran Real Madrid 17. haftada bugün Sevilla'yı konuk etti.

Milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de başladığı ve 72 dakikada sahada kaldığı mücadelede; 38'de Jude Bellingham'ın golüyle öne geçen Real Madrid devreye 1-0'lık skor avantajıyla girdi.

Karşılaşmanın 68'inci dakikasında eski Galatasaraylı yıldız Marcao'nun ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılmasıyla Sevilla sahada 10 kişi kaldı.

Bu dakikadan sonra oyun kontrolünü tamamen ele alan Real Madrid, 86'da Mbappe'nin penaltı atışını gole çevirmesiyle farkı 2'ye çıkardı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Sevilla'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid ligde üst üste ikinci maçını kazanarak yaklaşık 2 ayın üzerine galibiyet serisi yakaladı.

La Liga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

Real Oviedo 0-0 Celta Vigo

Levante 1-1 Real Sociedad

Osasuna 3-0 Deportivo Alaves