Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'ın peşinde: Transferde son aşamaya geldiler

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Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'ın peşinde: Transferde son aşamaya geldiler

Real Madrid’in sezon sonunda transfer etmek istediği Trent Alexander-Arnold için ısrarı devam ediyor. Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız oyuncu ile görüşmeler devam ederken transferde son aşamaya gelindiği öğrenildi.

İspanyol devi Real Madrid, Liverpool'un yıldız sağ beki Trent Alexander-Arnold'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, ocak ayından bu yana İngiliz futbolcuyu ikna etmek adına yoğun çaba harcarken, transferi tamamlamak için son aşamaya geldiği belirtiliyor.

Liverpool altyapısından yetişen ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Alexander-Arnold'ın, sözleşmesini uzatmaması halinde sezon sonunda serbest kalacağı biliniyor. Madrid ekibi, bu fırsatı değerlendirmek adına süreci titizlikle yürütüyor.

Liverpool formasıyla bu sezon 39 maça çıkan yıldız futbolcu, 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.

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