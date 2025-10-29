Real Madrid, Avrupa Süper Ligi davasında Madrid Eyalet Mahkemesi’nin, UEFA, RFEF ve LaLiga tarafından yapılan itirazları reddettiğini duyurdu

Kararın, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın serbest rekabet ilkeleriyle uyumlu olduğunu belirten Real Madrid, UEFA’nın “piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı” yönündeki tespitin netleştiğini ifade etti.

UEFA’YA KARŞI TAZMİNAT YOLU AÇILDI

Real Madrid, söz konusu kararla birlikte UEFA’ya karşı “büyük miktarda maddi tazminat” talep etme hakkının doğduğunu açıkladı. Kulüp, bu süreçte UEFA’nın Avrupa futbolunda “rekabeti engelleyici uygulamalarda” bulunduğunu savundu.

2025’TE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SONUÇSUZ KALDI

Açıklamada, 2025 yılı boyunca UEFA ile birçok görüşme yapıldığı ancak “daha şeffaf bir yönetişim modeli, mali sürdürülebilirlik, futbolcu sağlığı ve taraftar deneyiminin iyileştirilmesi” gibi temel konularda uzlaşmaya varılamadığı da belirtildi.

Real Madrid, özellikle “taraftarların erişebileceği ücretsiz ve küresel yayın modellerinin” hayata geçirilmesi konusunda ilerleme sağlanamadığını vurguladı.

REAL MADRİD: “FUTBOLUN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Açıklamada, “Real Madrid, futbolun ve taraftarların iyiliği için çalışmaya devam edecek; UEFA’nın yol açtığı zararlardan ötürü gerekli tazminat sürecini başlatacaktır.” denildi.