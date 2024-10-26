Real Madrid ve Barcelona dev maçta karşılaşacak. Yeni rekor gelebilir

Tüm dünyanın merakla beklediği dev derbi bu akşam oynanacak. İspanya’nın iki dev takımı Real Madrid ve Barcelona, şampiyonluk yarışında kritik önemdeki maça çıkacak. Santiago Barnebeu’daki maç saat 22.00’da başlayacak.

Real Madrid, bugün Barcelona'ya kaybetmemesi halinde LaLiga'daki yenilmezlik serisini 43 maça yükseltecek ve Barcelona'nın rekorunu egale edecek.

42 MAÇLIK SERİ

Carlo Ancelotti'nin ekibi geçtiğimiz sezon derbide Atletico Madrid'e kaybettiği maçtan bu yana LaLiga'da yenilgi yaşamadı.



Derbinin ardından LaLiga'da 2023/24 ve 2024/25 sezonunda toplam 42 maça çıkan Real Madrid, 31 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti.

LaLiga'da en uzun yenilmezlik serisi Barcelona'ya ait. Barcelona, Ernesto Valverde yönetiminde 2017-2018 yılları arasında 43 maçta yenilmemişti.

LA LİGA’DA LİDER BARCELONA

LaLiga'da bu sezon Barcelona 10 maçta 9 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Katalan ekibi topladığı 27 puanla ilk sırada yer alıyor.



Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Real Madrid ise namağlup yoluna devam ederken 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Başkent ekibi 24 puanla Barcelona'nın ardından ikinci sırada bulunuyor.