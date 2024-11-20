Real Madrid, Vinicius için verilen serveti reddetti

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Real Madrid, Vinicius için verilen serveti reddetti

Real Madrid’in yıldız isimlerinden Vinicius’a servet değerinde bir teklif geldi. İspanyol devi, teklifi düşünmeden reddetti.

Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi. Ballon d'Or ödülünü Rodri’ye kaptıran yıldız oyuncu için özellikle Arap kulüplerinin servet ödemeye hazır olduğu biliniyor. Ancak yıldız oyuncu kariyerine Suudi Arabistan’da devam etmeyi kesinlikle düşünmüyor.

Vinicius Junior transfer teklifi sadece Suudi Arabistan’dan gelmedi. PSG’nin de yıldız oyuncu için yakın takipte olduğu ve servet değerinde teklif verdiği belirtiliyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Fransız devi, Vinicius için 250 milyon euronun üzerinde bir teklif verdi.

Real Madrid ise teklifi düşünmeden reddetti. İspanyol devi, yıldız futbolcunun serbest kalma bedeli olan 1 milyar Euro'dan aşağı inmek istemiyor.

Bu durum transferi şu an için imkansız kılarken Vinicius Junior'un da kariyerine İspanyol devinde kalmaya istekli olduğu belirtildi.

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